Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

В саммите также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В ходе ставшей уже традиционной встречи накануне Нового года главы государств Содружества подвели итоги проделанной совместной работы и обсудили планы развития сотрудничества в СНГ на предстоящий период. Особое внимание на саммите было уделено вопросам подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В этой связи президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал коллегам об архивных материалах, связанных с началом Второй мировой войны, а затем предложил осмотреть специально организованную выставку этих документов.

По завершении саммита глав государств СНГ президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направился в аэропорт «Пулково», откуда отбыл в Ашхабад.

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