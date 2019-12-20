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20.12.19 09:31

В Ашхабаде обсудили вопросы пропаганды здорового образа жизни

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась конференция «Здоровый образ жизни – залог здорового поколения». Форум был организован Меджлисом (парламентом) Туркменистана, рядом туркменских министерств, ведомств, вузов, общественных организаций и Академии наук страны.   

Цель встречи – выработка мер в области пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, физической активности, правильного питания, привлечения подрастающего поколения к подвижному досугу как полезной альтернативе длительному «общению» с электронными гаджетами.

Как было подчеркнуто на конференции, для успешного решения этой задачи всем соответствующим структурам необходимо активнее использовать в работе с молодежью возможности спортивных и конноспортивных комплексов, стадионов и спортплощадок, специализированных школ и оздоровительных центров.

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