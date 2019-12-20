В Туркменистане аккредитован посол Эфиопии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Туркменистане Гирмы Темесгена Баркессы.

В ходе беседы дипломат был проинформирован об основных векторах внутренней и внешней политики Туркменистана, ориентированной на развитие взаимовыгодного партнёрства со всеми заинтересованными государствами, в том числе со странами Африки. В ходе состоявшегося обмена мнениями о потенциале туркмено-эфиопского сотрудничества приоритетными направлениями были обозначены торгово-экономическая и гуманитарная сферы.

Посол Эфиопии также был ознакомлен со структурой и деятельностью туркменского парламента. Отметив, что для него большая честь представлять Эфиопию в нейтральном Туркменистане, дипломат заверил, что со своей стороны будет всецело способствовать активизации межгосударственного диалога.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии был принят в МИД Туркменистана, где состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений.

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