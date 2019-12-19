В Туркменистане в июне 2020 года пройдет этап международного теннисного турнира на Кубок Дэвиса

Ашхабад 8-15 июня примет этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ уполномочил Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана совместно с Федерацией тенниса страны и Международной федерацией тенниса в период 8-15 июня 2020 года провести в теннисном комплексе Олимпийского городка города Ашхабада этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса.

В соответствии с документом создан оргкомитет по проведению вышеуказанного международного соревнования и утвержден его состав. Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана предписано по согласованию с Федерацией тенниса страны и Международной федерацией тенниса подготовить и утвердить положение о проведении вышеуказанного международного соревнования.

Как ожидается, в турнире примут участие представители 17 государств. Спортсмены, успешно выступившие на ашхабадском этапе, получат право участия в 3-й группе отборочного турнира Кубка Дэвиса в 2021 году.

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