В столице Туркменистана состоялась презентация «Атласа разграничения морских пространств»

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация «Атласа разграничения морских пространств». Во встрече приняли участие представители ряда министерств, ведомств, научных и образовательных учреждений Туркменистана.

В ходе презентации выступили представители Института международных отношений, Института Каспийского моря, Министерства обороны Туркменистана, Академии наук страны и Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

«Атлас разграничений морских пространств» составлен специалистами Института Каспийского моря и Министерства обороны Туркменистана при участии сотрудников кафедры географии Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Главная цель атласа – подготовка соответствующего справочного и иллюстративного материала, а также дальнейшее изучение вопросов, связанных с разграничениями морских пространств.

В атласе приведены границы и внешние пределы территориальных морей, прилежащих зон, исключительных экономических зон, континентальных шельфов, рыболовных зон, зон совместного освоения ресурсов и т. п. Указаны названия документов, на которых основаны эти разграничения, и даты их принятия. В этом труде собран опыт, наработанный мировой юриспруденцией в сфере международного морского права.

Как было отмечено на презентации, этот колоссальный труд поможет с учетом всех юридических тонкостей и региональной специфики решать актуальные вопросы, связанные с разграничением акватории Каспийского моря на справедливых условиях для всех прибрежных государств.

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