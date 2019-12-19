В Ашхабаде состоялись консультации по разработке специальной программы ООН для региона Аральского моря

В МИД Туркменистана состоялись многосторонние консультации по разработке специальной программы ООН для региона Аральского моря. Во встрече приняли участие представители исполкома Международного фонда спасения Арала (МФСА), специализированных учреждений ООН, дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, и эксперты профильных структур стран Центральной Азии.

Как отмечалось, проблема Аральского моря по своим экологическим и социально-экономическим последствиям выходит далеко за пределы региона. И для ее успешного решения требуется консолидация усилий мирового сообщества в лице ООН и других соответствующих структур. В этой связи была подчеркнута актуальность инициативы Туркменистана о разработке специальной программы ООН для региона Аральского моря, озвученной на конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных форумах.

В ходе встречи особое внимание было уделено таким приоритетным аспектам межгосударственного взаимодействия, как разработка и реализация долгосрочной стратегии по рациональному использованию и управлению водными ресурсами в области охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Также подчеркивалось, что опыт МФСА может быть полезен для решения аналогичных проблем в других регионах планеты. Именно специальная программа ООН для региона Аральского моря в будущем могла бы стать также и платформой для разработки многосторонних документов ООН по проблемам внутренних водоемов.

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