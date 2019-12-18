В Ашхабаде назван победитель музыкального конкурса «Звезда года»

В Ашхабаде состоялся финал молодежного музыкального конкурса «Звезда года – 2019», ставший ярким событием предновогодней программы событий в стране.

В заключительный этап творческого марафона, проходившего в несколько туров, вышли 10 молодых исполнителей, за которых в ходе предварительного отбора проголосовало больше всего телезрителей и радиослушателей.

Во время финального концерта конкурсанты исполняли две песни, одну из них – без музыкального сопровождения, чтобы авторитетное жюри в полной мере оценило вокальные данные каждого участника.

Музыкальное соперничество длилось нескольких часов. Победителем в этом творческом марафоне и обладателем звания «Звезда года – 2019» стал молодой, но уже довольно популярный исполнитель Азат Донмезов – студент 5 курса Туркменского государственного института культуры. Победителю вручены переходящий кубок «Звезда года» и поощрительная премия.

Ежегодные музыкальные конкурсы «Звезда года» проводят Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, Министерство культуры и Госкомитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Цель конкурсов – поиск и поддержка молодых талантов.

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