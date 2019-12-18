|18.12.19 09:50
|
Туркменистан передал Афганистану электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи
В городке Тургунди провинции Герат Исламской Республики Афганистан состоялись торжества по случаю передачи Туркменистаном электроэнергетического оборудования для нужд афганской экономики. Оно предназначено для налаживания надежного энергоснабжения соседнего государства и увеличения объёмов туркменской электроэнергии, поставляемой в Афганистан.
Выступавшие в ходе торжества в городке Тургунди особо подчеркивали, что Туркменистан вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Афганистана и поддержание стабильности. Представители дружественной страны выразили признательность президенту и народу Туркменистана за содействие в установлении мирной жизни в Афганистане.
© TURKMENISTAN.RU, 2019