Туркменистан передал Афганистану электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи

В городке Тургунди провинции Герат Исламской Республики Афганистан состоялись торжества по случаю передачи Туркменистаном электроэнергетического оборудования для нужд афганской экономики. Оно предназначено для налаживания надежного энергоснабжения соседнего государства и увеличения объёмов туркменской электроэнергии, поставляемой в Афганистан.

Выступавшие в ходе торжества в городке Тургунди особо подчеркивали, что Туркменистан вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Афганистана и поддержание стабильности. Представители дружественной страны выразили признательность президенту и народу Туркменистана за содействие в установлении мирной жизни в Афганистане.

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