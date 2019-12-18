|18.12.19 08:29
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В столице Туркменистана обсуждают вопросы водно-энергетического партнерства
В Ашхабаде начал работу двухдневный семинар, посвященный инновациям в деле рационального использования водно-энергетических ресурсов. Участники тренинга – представители профильных министерств и ведомств государств Центральной Азии, Афганистана, организаций GIZ (Германия) и USAID (США).
Главными задачами нынешней встречи являются рассмотрение возможностей создания целевой рабочей группы при координации ООН для осуществления водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии, развития соответствующей договорно-правовой базы и активного применения инновационных, водосберегающих технологий. На семинаре с обзорами передового мирового опыта в данной сфере выступили эксперты из Великобритании, Канады и России.
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