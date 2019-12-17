|17.12.19 11:07
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В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная внесению туркменского ковроделия в список нематериального наследия ЮНЕСКО
В Национальном музее туркменского ковра состоялась конференция, посвященная внесению традиций туркменского ковроделия в репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В праздничном мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Туркменистана, Министерства текстильной промышленности, производственного объединения «Туркменхалы» («Туркменковер»), знатные ковровщицы, мастера искусств, поэты, ученые и журналисты.
На конференции было отмечено, что признание экспертами ЮНЕСКО традиций туркменского ковроткачества частью культурного достояния человечества будет способствовать еще большей популяризации туркменских ковров во всем мире.
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