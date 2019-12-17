В МИД Туркменистана подписана программа совместных действий с ООН в социальной сфере

В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно качественных социальных услуг на местном уровне». Документ подписали вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Данный проект предусматривает активную работу по дальнейшему совершенствованию системы социальных услуг и тесное взаимодействие в этой сфере со структурами ООН. Он осуществляется в рамках совместной работы правительства Туркменистана с ООН, направленной на реализацию целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне.

Туркменистан является одной из первых стран мира, которая приняла на правительственном уровне глобальные цели устойчивого развития. Также в Туркменистане большинство задач ЦУР нашли свое отражение в реализуемых в стране национальных и отраслевых программах. Подписанная совместная программа создает правовую основу для расширения взаимодействия государственных органов и общественных организаций Туркменистана с соответствующими учреждениями ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2019