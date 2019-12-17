Президент Туркменистана поздравил граждан страны с внесением туркменского ковроделия в список культурного наследия ЮНЕСКО

На заседании ЮНЕСКО в столице Колумбии Боготе по предложению Туркменистана было единогласно принято решение о внесении туркменского национального искусства ковроделия в список нематериального культурного наследия человечества. Президент Гурбангулы Бердымухамедова поздравил народ страны с этим исторически значимым событием.

В поздравлении главы государства отмечается, что это событие является наглядным свидетельством признания мировым сообществом туркменских ковров в качестве памятника искусства.

Бердымухамедов подчеркнул, что в коврах, поражающих своей красотой и гармонией оттенков, сконцентрирован духовно-исторический опыт туркменского народа, а ковровые гели (узоры), являющиеся неотъемлемым элементом государственных символов Туркменистана, олицетворяют гуманизм, единство и сплоченность народа.

В поздравлении туркменского лидера также отмечено, что «сегодня в Туркменистане особое внимание уделяется развитию искусства ковроделия, его комплексному изучению, проводится работа по бережному сохранению древних образцов ковров, популяризации их во всем мире».

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