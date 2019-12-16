В Ашхабаде зажгли огни на главной елке Туркменистана

В Ашхабаде состоялась церемония зажжения огней на главной елке Туркменистана, установленной на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная»).

В этом году сценаристы подготовили для юных зрителей красочное развлекательное представление. Главные герои праздника – Аяз Баба (Дед Мороз), Гарпамык (Снегурочка) и другие сказочные персонажи проплыли на корабле по Каспийскому морю, летели на самолете, ехали по железной дороге, и через всю страну приехали в беломраморный Ашхабад, где на площади установлена главная новогодняя елка. Здесь собрались тысячи ашхабадцев и гостей столицы, фольклорные и танцевальные коллективы, артисты цирка и театра в карнавальных костюмах, герои любимых сказок.

Аяз Баба и его спутники попали на праздничный карнавал. Вокруг зеленой красавицы развернулось новогоднее представление с участием театральных коллективов столицы, юных артистов, а также популярных эстрадных исполнителей, которые приветствовали гостей новогодними песнями. Кульминацией новогоднего праздника стала засверкавшая по мановению волшебной палочки Аяза Баба красавица-елка.

В этот момент зажглись и все елки, установленные на главных площадях городов и сел Туркменистана, где также прошли красочные представления. Завершилось торжество у главной елки страны праздничным концертом.

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