На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 29 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 29 сделок на 3 миллиона 491 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. Помимо этого, бизнесменам из России, ОАЭ, Ирландии, Пакистана, Ирана, Армении и Киргизии были реализованы пряжа хлопчатобумажная и кожа овечья.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании, Пакистана и Китая приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму около 7 миллионов 610 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили линт и улюк хлопковый на 2 тысячи манатов.

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