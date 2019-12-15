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15.12.19 09:40

В Туркменистане прошла акция сожжения наркотиков и сигарет

Под Ашхабадом состоялась акция уничтожения наркотических средств и контрабандных табачных изделий, изъятых в ходе спецопераций, проведенных силовыми ведомствами Туркменистана.

В мероприятии, организованном правительством страны и Государственной координационной комиссией по борьбе с наркоманией при Кабинете министров, приняли участие представители общественных организаций, аккредитованных в Ашхабаде зарубежных дипмиссий, СМИ, старейшины и молодежь. Собравшимся были продемонстрированы наркотические вещества, контрафактная табачная и фармацевтическая продукция, изъятые за период с момента предыдущего сжигания год назад. Согласно правилам, весь процесс сжигания находился под контролем сотрудников правоохранительных органов и уполномоченных экспертов.

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