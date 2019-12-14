Туркменистан закупит трубы и оборудование у британской компании Sumitomo Corporation Europe

Государственный концерн «Tуркменгаз» закупит трубы и оборудование для освоения самого крупного газового месторождения Туркменистана. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает госконцерну «Tуркменгаз» заключить с компанией Sumitomo Corporation Europe Ltd. (Великобритания) контракт на закупку различных труб и оборудования для бурения и ввода в эксплуатацию скважин на газовом месторождении «Галкыныш» («Возрождение»).

По запасам газа в объеме более 26 трлн. кубометров это месторождение занимает второе место в мире, уступая только месторождению Южный Парс (Иран и Катар).

© TURKMENISTAN.RU, 2019