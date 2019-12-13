В Туркменистане торжественно отметили Международный день нейтралитета

Туркменистан вместе с мировым сообществом отметил Международный день нейтралитета. В Ашхабаде при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония возложения цветов к Монументу нейтралитета.

В торжественной церемонии приняли участие руководители парламента, правительства, военных и правоохранительных ведомств, послы Туркменистана в зарубежных государствах, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, представители общественных организаций, СМИ, старейшины и студенческая молодежь.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в торжественной обстановке возложил венок к памятной плите, установленной у подножия Монумента нейтралитета. Вслед за главой государства цветы к монументу возложили другие участники церемонии.

Также в праздничный день в Ашхабаде состоялся концерт мастеров искусств Туркменистана, посвященный Международному дню нейтралитета. Торжества, посвященные 24-годовщине туркменского нейтралитета, – концерты и массовые гуляния – прошли во всех регионах страны.

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