Президент Туркменистана провел совещание по вопросам модернизации работы товарно-сырьевой биржи страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам модернизации деятельности Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Заслушав отчет руководителя биржи, глава государства поставил перед ведомством ряд задач. По мнению президента, нужно изучать опыт зарубежных бирж и внедрять наиболее успешные методы и практики, маркетинговые инновации, адаптируя их под местные требования.

В этой связи туркменский лидер поручил разработать стратегию биржевой деятельности, целью которой должно стать создание упорядоченной во времени системы приоритетов, форм и методов использования ресурсного потенциала биржи с целью её ускоренного развития в интересах акционеров, персонала и деловых партнёров.

Глава государства выделил три основных рынка, на которых должны быть сосредоточена работа: биржевой, товарный рынок, рынок государственных и корпоративных закупок и рынок электронной коммерции. Учитывая переход экономики Туркменистана на цифровую систему, следует ускорить создание рынка электронной коммерции, позволяющей осуществлять все финансовые и торговые транзакции, а также связанные с их проведением бизнес-процессы с помощью компьютерных сетей.

Бердымухамедов также отметил, что в мировой практике организационно-правовая форма товарно-сырьевых бирж оформлена, в основном, в виде акционерных обществ. Поэтому необходимо изучить вопрос изменения организационно-правовой формы туркменской товарно-сырьевой биржи и образования акционерного обществ.

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