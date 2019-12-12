Президент Туркменистана встретился топ-менеджером японской компании «Kawasaki Heavy Industries»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента компании «Kawasaki Heavy Industries» по энергетической системе и производственным разработкам Тацуя Ватанабэ.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшей совместной работы с учетом преобразовательных программ, нацеленных на формирование в Туркменистане современной промышленной инфраструктуры.

Особое внимание было уделено возведенному при участии компании «Kawasaki Heavy Industries» в Ахалском велаяте (области) комплексу по выпуску синтетического автомобильного бензина из природного газа. Благодаря высоким технологиям, в том числе по глубокой очистке сырья, это предприятие является одним из самых инновационных в мировой практике производств. В этой связи планируется осуществить строительство еще одного аналогичного комплекса.

Для этого в рамках состоявшегося в октябре нынешнего года рабочего визита президента Туркменистана в Японию был подписан соответствующий меморандум между государственным концерном «Туркменгаз» и группой компаний «Kawasaki Heavy Industries» и «Sojitz Corporation».

Как заявил японский бизнесмен, компания «Kawasaki Heavy Industries» заинтересована в расширении взаимодействия с Туркменистаном и готова предоставить свой опыт и новейшие технологические разработки.

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