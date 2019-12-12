В Ашхабаде состоялась научная конференция, посвященная Международному дню нейтралитета

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась научная конференция «Нейтралитет Туркменистана: сотрудничество во имя мира, безопасности и устойчивого развития».

В форуме, приуроченном к 24-й годовщине нейтралитета Туркменистана, приняли участие представители Меджлиса (парламента) и дипломатического корпуса страны, руководители дипмиссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, а также профессорско-преподавательский состав, студенты вузов и журналисты.

Как отмечали участники конференции, туркменский нейтралитет представляет собой высшее проявление миролюбивых традиций туркменского народа и считается феноменом в системе международного права. Выступившие подчеркнули, что активная позиция Туркменистана выражается в вовлеченности в глобальные процессы через миротворчество, содействие в выработке эффективных моделей экономического сотрудничества и предоставление политической платформы для решения существующих региональных и глобальных проблем.

Дополнением к научной конференции стала выставка, развернутая в честь праздника нейтралитета в фойе института и знакомящая с историко-культурным наследием туркменского народа, а также достижениями Туркменистана за годы независимости.

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