Президент Туркменистана принял главу турецкой компании «Rönesans Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака.

В ходе встречи турецкий бизнесмен проинформировал главу государства о продвижении ряда доверенных его компании проектов, связанных с возведением инфраструктурных объектов различного назначения. Он подчеркнул, что для компании «Rönesans Holding» большая честь развивать конструктивное и плодотворное сотрудничество с Туркменистаном, где созданы широкие возможности для эффективной деятельности представителей зарубежных деловых кругов.

Эрман Ылыджак заверил главу государства, что возглавляемая им компания будет строго следовать взятым на себя обязательствам и готова к реализации новых совместных проектов.

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