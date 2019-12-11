Президент Туркменистана встретился главой Австрийско-туркменского общества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу Австрийско-туркменского общества Неду Бергер.

В ходе встречи гостья рассказал главе государства, что на 2020 год, когда Туркменистан будет отмечать 25-летие нейтралитета, разрабатывается широкомасштабная культурная программа при участии мастеров искусств Австрии. В этой связи президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан всегда будет поддерживать расширение гуманитарных контактов с Австрией и со всеми заинтересованными партнерами.

По поводу программы Австрийско-туркменского общества на следующий год глава государства высказался за проведение Дней культуры Туркменистана в Австрии и за то, чтобы приурочить к юбилею туркменского нейтралитета пятый Венский был в Ашхабаде.

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