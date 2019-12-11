В Туркменистане аккредитован посол Литовской Республики

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Туркменистане Эгидиюса Навикаса.

В ходе встречи дипломат был ознакомлен с ключевыми направлениями государственной политики Туркменистана, важным аспектом которой является укрепление сотрудничества с различными странами мира и крупными международными организациями. Особый акцент был сделан на реализации масштабных социально-экономических программ, направленных на диверсификацию национальной экономики на инновационной основе, создание современной инфраструктуры в регионах, повышение благосостояния и улучшение качества жизни граждан страны.

Литовский дипломат был также ознакомлен со структурой и деятельностью туркменского парламента, в том числе по модернизации национального законодательства и проведению конституционной реформы. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе в формате Туркменистан – Евросоюз.

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