Президент Туркменистана провел переговоры с главой турецкой компании «Çalik Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя совета управляющих группы компаний «Çalik Holding» Ахмета Чалыка. Глава государства и турецкий бизнесмен обсудили вопросы участия холдинга в реализации крупных проектов по строительству новых объектов в сфере промышленности, на транспорте, а также в области энергетики и здравоохранения.

Отметив, что ключевым направлением развития промышленности стройматериалов становится производство цементной продукции, глава государства предложил руководителю холдинга принять участие в тендере на возведение трех цементных заводов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что важную роль в индустриализации страны играет развитие металлургической отрасли, и подчеркнул необходимость строительства металлургического комбината. Также туркменский лидер и турецкий бизнесмен обсудили прокладку линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан, строительство которой доверено «Çalik Holding».

В ходе встречи Ахмет Чалык сообщил о ходе работ по возведению Международного ожогового центра и Международного лечебно-эстетического центра, их оснащению современным медицинским оборудованием и передовыми технологиями.

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