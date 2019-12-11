Президент Туркменистана встретился с представителем руководства группы компаний «VINCI»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя Совета директоров группы компаний «VINCI» (Франция) Ива-Тибо де Сильги.

Глава государства и его гость обсудили перспективы расширения деловых контактов. В этой связи де Сильги проинформировал президента Туркменистана о продвижении порученных компании проектов. В целом, высоко оценив деятельность компании и профессионализм французских специалистов – архитекторов и проектировщиков, глава государства высказал замечания и пожелания по дизайну нового отеля, эскизы которого были представлены.

Зампредседателя совета директоров «VINCI» заверил главу государства, что все эти замечания будут учтены, и проект будет доработан в соответствии с ними. При этом гость подчеркнул, что представляемая им компания будет и далее следовать выполнению взятых на себя партнерских обязательств и готова принять участие в реализации новых совместных проектов.

© TURKMENISTAN.RU, 2019