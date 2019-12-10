Президент Туркменистана обсудил с главами регионов подготовку к празднованию Международного дня нейтралитета и Нового года

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по видеосвязи с участием вице-премьеров правительства, министров, глав региональных администраций и мэра Ашхабада. Особое внимание на совещании было уделено вопросам подготовки к празднованию Международного дня нейтралитета и Нового года.

Мэр Ашхабада и главы областных администраций доложили главе государства о программе предстоящих праздничных торжеств, о подготовке столицы и областных центров к этим датам, праздничном оформлении проспектов, площадей и парков туркменских городов.

Президент Туркменистана дал руководителям ряд поручений по проведению праздничных мероприятий на высоком организационном уровне. Было поручено уделить особое внимание вопросам организации праздничной торговли и обслуживания населения.

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