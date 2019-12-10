В Ашхабаде обсудили национальную стратегию Туркменистана по раннему развитию ребенка

В МИД Туркменистана обсудили национальную стратегию Туркменистана по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы. Документ был принят 6 декабря 2019 года постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Во встрече приняли участие главы специализированных структур ООН, аккредитованных в Ашхабаде, постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, руководители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также Министерства образования Туркменистана.

Участники встречи обсудили вопросы защиты материнства и детства, а также обеспечение реализации прав ребенка на национальном уровне. Было отмечено, что Туркменистан в этой области имеет значительный потенциал, и в стране созданы все необходимые условия для обеспечения позитивного детства.

Также участники обсуждения особо отметили важность обеспечения высокого качества образовательных и иных услуг, предоставляемых детям. Они также подчеркнули актуальность взаимодействия государственных и частных структур в деле решения задач, ориентированных на раннее развитие детей.

© TURKMENISTAN.RU, 2019