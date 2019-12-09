|09.12.19 09:57
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Туркменистан в марте будущего года примет транспортную конференцию стран, не имеющих выхода к морю
В Туркменистане в марте будущего года состоится международная транспортная конференция стран, не имеющих выхода к морю. Соответствующее постановление принял президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В целях реализации развития туркменской транспортной дипломатии документ предписывает МИД Туркменистана, Министерству промышленности и коммуникации совместно с Министерством торговли и внешнеэкономических связей провести в марте 2020 года международную конференцию министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
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