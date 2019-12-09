На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 52 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 52 сделки на 46 миллионов 772 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана, Великобритании, Казахстана, ОАЭ, США и Турции приобрели дизельное топливо и нефтяной дорожный битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ и Великобритании закупили дизельное топливо, тяжелый вакуумный газойль, выработанные на Сейдинском НПЗ, а коммерсанты из России – полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Помимо этого, покупателям из Афганистана, Киргизии, ОАЭ и Узбекистана были реализованы пряжа хлопчатобумажная, корни и корневища солодки, улюк, а также бесцветное листовое стекло.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ и Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 4 миллионов 605 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности и хлопок-волокно на 26 миллионов 44 тысячи манатов.

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