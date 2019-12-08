В 2020 году в Туркменистане пройдет международная конференция, посвященная 25-летию нейтралитета

Туркменистан в 2020 году проведет международную конференцию «Политика нейтралитета и его значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвященную 25-летию постоянного нейтралитета государства. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ поручает МИД Туркменистана и аппарату президента страны организовать проведение этого форума, а также других торжеств и мероприятий в честь этой юбилейной даты в 2020 году.

Также постановлением главы государства создан правительственный оргкомитет по проведению в 2020 году торжеств и мероприятий по случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и утвержден его состав.

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