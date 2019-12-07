В Ашхабаде состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Азии по футзалу

Жеребьевка финальной части чемпионата Азии по футзалу, который пройдет с 26 февраля по 8 марта будущего года в Ашхабаде, состоялась в столичном отеле «Олимпийский». По ее итогам 16 лучших футбольных команд Азиатского континента были распределены по четырем группам.

В группе «А» вместе с хозяйкой предстоящего турнира, командой Туркменистана, будут выступать сборные Омана, Таджикистана и Вьетнама. Группу «B» составили футзалисты Кувейта, Киргизии, Ливана и Японии. В группе «C» за выход в четвертьфинал поспорят команды Индонезии, Китая, Бахрейна и Узбекистана. И группу «D» сформировали сборные Ирана, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Таиланда.

Групповой этап турнира продлится с 26 февраля по 2 марта, после чего пройдут игры на выбывание, в которых будут участвовать по две сильнейшие сборные из каждой группы. 8 марта станет известна команда-победитель чемпионата Азии по футзалу, а также обладатели пяти путевок на чемпионат мира-2020 в Литве. Ими станут четыре участника полуфинальных матчей, к которым присоединится сборная, занявшая пятое место в турнире.

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