|07.12.19 08:37
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В Туркменистане помиловали 528 человек в честь Международного дня нейтралитета
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, а также по случаю Международного дня нейтралитета помиловал 528 осужденных лиц. Соответствующий указ глава государства подписал на расширенном заседании правительства.
Документ освобождает помилованных граждан от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности. Подписав документ, глава государства поручил руководителям правоохранительных ведомств и местных органов власти оказать содействие помилованным лицам в приезде домой и трудоустройстве.
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