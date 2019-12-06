Под Ашхабадом открыт современный тепличный комплекс

В Геоктепинском этрапе (районе) Ахалского велаята (области) введен в строй современный тепличный комплекс. В торжествах по этому случаю приняли участие хяким (глава администрации) велаята Сердар Бердымухамедов, руководители местных учреждений, предприятий, общественных организаций, представители предпринимательского сообщества.

Общая площадь комплекса – 30 гектаров. На 10 гектарах уже высажена рассада помидоров. В основном здесь будут выращивать томаты элитных сортов, отличающихся скороспелостью, высокой урожайностью и отменными вкусовыми качествами. Каждый год планируется получать до 3000 тонн экологически чистой продукции, пользующейся высоким спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Комплекс оснащен современным оборудованием из Голландии, Испании, Дании, Турции, которое позволяет в автоматическом режиме поддерживать оптимальный режим освещения, температуры и влажности воздуха, производить полив и подкормку почвы. Для обеспечения сохранности продукции в комплексе имеются холодильные установки. Открытие предприятия обеспечило работой 120 человек.

Также здесь состоялась церемония закладки фундамента ещё одного тепличного комплекса.

© TURKMENISTAN.RU, 2019