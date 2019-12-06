В Ашхабаде обсуждены вопросы расширения туркмено-румынского партнерства

В МИД Туркменистана состоялась встреча с румынской делегацией во главе с генеральным директором Управления по отношениям со странами восточного соседства МИД Румынии Адрианой Станеску.

Стороны отметили успешно проведенные консультации структурных подразделений внешнеполитических ведомств двух стран по вопросам взаимодействия в области транспорта и энергетики. Была подчеркнута положительная динамика развития двухсторонних отношений и состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в рамках международных организаций.

Особое внимание было на встрече уделено вопросам реализации проекта создания международного транспортного маршрута Каспийское море – Черное море. Также стороны договорились изучить возможность организации визитов на высшем уровне в течение 2020 года и визита румынских парламентариев в Туркменистан в первой половине 2020 года.

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