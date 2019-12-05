|05.12.19 09:47
|
Всемирный банк и исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала подписали соглашение в Ашхабаде
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания соглашения между Всемирным банком и исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала по дополнительному финансированию проекта модернизации гидрометеорологических служб в Центральной Азии.
Церемония прошла в рамках встречи в туркменском МИД с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Лилией Бурунчук, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе беседы была отмечена активная позиция сторон в достижении общих целей в различных областях взаимодействия и обсуждены вопросы расширения партнерства. Лилия Бурунчук в ходе переговоров заявила о готовности Всемирного банка участвовать в разработке программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и подготовке центральноазиатской водной стратегии.
© TURKMENISTAN.RU, 2019