В Ашхабаде состоялась презентация арабского издания книги президента Туркменистана

В Ашхабаде состоялась презентация вышедшего в свет на арабском языке второго тома книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». Во встрече приняли участие представители Центра научных связей и исследований Саудовской Аравии, сотрудники МИД Туркменистана, политологи, преподаватели и студенты ряда вузов страны, журналисты.

Книга главы государства, первый том которой увидел свет в 2017 году, обрела большую популярность среди читателей как внутри страны, так и за рубежом. Как отметил выступавший на презентации руководитель Центра научных связей и исследований Саудовской Аравии, профессор Яхъя бин Махмуд Джунейд, эта книга не является узкоспециализированным изданием, представляющим интерес лишь для научных кругов. По его словам, труд Гурбангулы Бердымухамедова – источник объективной информации как о Великом Шелковом пути, так и о геополитическом положении Туркменистана, развитии всего региона и взаимоотношении человека с окружающим миром.

На презентации было подчеркнуто, что перевод книги Бердымухамедова на арабский язык открывает Туркменистан для огромной читательской аудитории арабского мира, которой предоставляется возможность расширить свои знания об истории и культуре туркменского народа. Также выступившие отметили, что выход в свет нового издания является важным событием в развитии отношений между Туркменистаном и странами арабского Востока.

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