Туркменские археологи передали в музей исторические находки

В Национальном музее Туркменистана «Ак бугдай» («Белая пшеница») состоялась торжественная церемония передачи музею артефактов, найденных в ходе сезонных археологических раскопок в 2019 году. В церемонии приняли участие ученые-историки, археологи, искусствоведы, старейшины, молодежь и представители СМИ.

Музею были переданы более 90 серебряных дирхемов, найденных в средневековом мавзолее суфия Абу-Сейта Абыл-хайра Мехнеи. Также музейный фонд пополнился 29 керамическими изделиями, украшенными различными узорами и каменными светильниками, которыми пользовались жители средневековой крепости Абиверд.

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