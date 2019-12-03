Туркменистан предлагает включить традиционное ковроткачество в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба ООН. Более 40 объектов нематериального культурного наследия претендуют на включение в соответствующий список ЮНЕСКО. Эти заявки рассмотрит Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, очередная сессия которого пройдет с 9 по 14 декабря в Боготе (Колумбия).

Нематериальное культурное наследие – устные традиции, исполнительское искусство, обряды и ритуалы, празднества, традиционные знания и навыки, связанные с природой и окружающим миром, а также ноу-хау и традиционные ремесла. В так называемый репрезентативный список нематериального наследия включают те традиции и формы самовыражения, которые представляют ценность для всего человечества.

История туркменского ручного ковроткачество насчитывает тысячелетия. Оно сохранилось во многом благодаря тому, что его секреты передавались из поколения в поколение как ценная семейная реликвия. Сегодня в Туркменистане известны династии мастериц коврового дела.

© TURKMENISTAN.RU, 2019