На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 43 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключены 43 сделки на 54 миллиона 534 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Китая и Афганистана закупили авиационный керосин, дизельное топливо и базовое масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ, приобрели представители деловых кругов из ОАЭ и Афганистана. Карбамид производства ОАО «Туркменсенагат («Туркменская промышленность») экспорт-импорт», также стал предметом сделок бизнесменов из Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из Турции и Пакистана была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из России, Индии, Турции и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму 5 миллионов 684 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной битум (ТКНПЗ), полиэтилен высокой плотности (госконцерн «Туркменгаз») и хлопок-волокно на сумму около 50 миллионов манатов.

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