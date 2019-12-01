Туркменский парламент принял государственный бюджет страны на 2020 год

На восьмом заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана рассмотрены проекты закона Туркменистана «О государственном бюджете Туркменистана на 2020 год» и парламентского постановления «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2018 год».

Согласно принятому решению, доходная часть бюджета будет сформирована в основном за счет нефтегазовой, химической, электроэнергетической, строительной и других отраслей. Свое дальнейшее развитие получат агропромышленный комплекс, сфера транспорта и связи, текстильная и пищевая промышленность.

На парламентском заседании было отмечено, что значительная часть расходов государственного бюджета направляется на развитие социальной сферы и финансирование системы социального обеспечения. Значительные капиталовложения предусмотрены для реализации масштабных национальных проектов и программ, в том числе, по преобразованию села, претворения в жизнь градостроительной программы в столице и в регионах страны.

Также на будущий год, согласно указу президента Туркменистана, запланированы средства для повышения на 10 процентов размеров заработной платы работников, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Закон «О государственном бюджете Туркменистана на 2020 год» был единогласно принят депутатами Меджлиса. Парламентарии также проголосовали за принятие постановления Меджлиса «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2018 год». В ходе заседания были также приняты проекты законов «Об актах гражданского состояния», «О лицензировании отдельных видов деятельности», и «Об учреждении медали Туркменистана «Türkmen edermen». Кроме того, депутаты рассмотрели также проекты законов о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов страны.

В соответствии с законом принятые парламентом проекты законодательных актов теперь поступят на подпись президенту Гурбангулы Бердымухамедову, после чего обретут законную силу.

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