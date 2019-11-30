Президент Туркменистана принял участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Ташкенте, принял участие во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Глава туркменского государства выступил на центральноазиатском саммите с речью, в которой дал анализ политико-экономической ситуации в регионе и выдвинул ряд инициатив.

В частности, Бердымухамедов в целях придания региональному экономическому сотрудничеству целенаправленного и системного характера предложил главам стран Центральной Азии подумать над созданием пятистороннего делового совета. По мнению туркменского лидера, такая структура могла бы взять на себя функции мозгового центра по формированию объединенной стратегии государств региона по приоритетным направлениям экономического партнерства.

Президент Туркменистана также предложил, чтобы творческая интеллигенция стран региона взяла на себя инициативу по запуску нового формата диалога, который можно назвать Форумом культурного диалога Центральной Азии.

Также туркменский лидер в своей речи коснулся проблем урегулирования ситуации в Афганистане, в зоне Аральского моря, цифровизации экономик стран региона, развития транспортного взаимодействия в Центральной Азии.

По итогам второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии было принято совместное заявление.

На саммите было принято решение, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в 2020 году в Бишкеке. Также на встрече глав центральноазиатских стран состоялась передача председательских полномочий в Международном фоне спасения Арала (МФСА) от Туркменистана Таджикистану. Ашхабад председательствовал в фонде с 2017 по 2019 годы. Теперь руководить деятельностью МФСА в течение трех лет будет Душанбе.

В этот же день главы государств приняли участие в совместной церемонии посадки деревьев в сквере почетных гостей государственной резиденции «Куксарой». Во второй половине дня главы государств проследовали к мемориальному комплексу первого президента Узбекистана Ислама Каримова и возложили цветы к его памятнику.

По завершении программы рабочего визита в Узбекистан, президент Гурбангулы Бердымухамедов отбыл в Туркменистан.

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