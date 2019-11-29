Подписано туркмено-азербайджанское соглашение о строительстве оптико-волоконных линий связи по дну Каспия

Важным итогом международного коммуникационного форума «Туркментел-2019» стало подписание соглашения между правительствами Туркменистана и Азербайджана об организации содействия в совместном строительстве, владении и использовании оптико-волоконных линий связи по дну Каспийского моря.

Реализация данного проекта свяжет города Туркменбаши и Сиазань и укрепит партнерство в развитии телекоммуникационных транзитных путей между Азией и Европой.

В настоящее время Туркменистан имеет пять международных стыков магистральных оптико-волоконных линий связи, проложенных по стране – Ашхабад – Баджигиран (Иран), Серхетабат – Герат (Афганистан), Имамназар – Акина (Афганистан), Туркменабат – Бухара (Узбекистан) и Гарабогаз – Фетисов (Казахстан).

Наличие высокотехнологичных систем в области телекоммуникаций является неотъемлемым фактором социально-экономического развития страны и успешного международного сотрудничества, что обусловливает необходимость дальнейшей модернизации и активного привлечения в эту отрасль новой техники, оборудования и инновационных технологий.

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