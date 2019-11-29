Президент Туркменистан стал почетным академиком Академии наук Узбекистана

В государственной резиденции «Кукшарой» в Ташкенте состоялась церемония присвоения президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову звания почетного академика Академии наук Республики Узбекистан.

Выступая перед собравшимися, туркменский лидер выразил признательность за присвоение почетного звания. «Я воспринимаю это как знак уважения к Туркменистану, признание достижений нашей страны в сфере науки и образования и как свидетельство дружбы и крепнущих связей народов двух наших стран», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов. Туркменский лидер отметил, что добрососедское сотрудничество Туркменистана и Узбекистана отвечает как обоюдным интересам, так и целям благополучия всего региона.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что в следующем году Туркменистан будет отмечать 25-летие международного признания нейтрального статуса, и в честь этой знаменательной даты в Ашхабаде состоится ряд крупных международных мероприятий, в числе которых международная конференция по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития. Пользуясь возможностью, туркменский лидер пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева принять участие в этих торжествах.

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