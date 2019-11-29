В Ташкенте состоялись туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Республику Узбекистан. Из аэропорта кортеж высокого гостя проследовал в государственную резиденцию «Куксарой», где состоялись переговоры президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева.

В ходе встречи главы государств подтвердили готовность укреплять партнерство в целях достижения прочного и долгосрочного мира, сохранения стабильности в Центральной Азии и создания в регионе надежных механизмов предупреждения конфликтных ситуаций. Бердымухамедов и Мирзиеев подчеркнули важность совместных усилий по противодействию терроризму, экстремизму, трансграничной преступности и незаконному наркотрафику.

Стратегическим направлением туркмено-узбекского торгово-экономического партнерства была названа энергетика. Главы государств отметили, что примером успешного взаимодействия в этой сфере является введенный в эксплуатацию в декабре 2009 года газопровод из Туркменистана в Китай, часть которого проходит по территории Узбекистана. На повестке дня строительство еще одной ветки газопровода по маршруту Туркменистан – Узбекистан-Таджикистан – Кыргызстан – Китай мощностью до 25 миллиардов кубометров газа в год.

Перспективным направлением туркмено-узбекского партнерства является транспортная сфера. В частности, туркменская сторона подтвердила готовность к совместной работе по транспортному маршруту Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.

По завершении туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне во дворце «Куксарой» президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев осмотрели экспозицию книг, написанных туркменским лидером и изданных на разных языках, в том числе на узбекском. Их выход в свет был приурочен к нынешнему визиту. Подарочные экземпляры этих изданий узбекский лидер вручил главе Туркменистана как знак неразрывных культурных и духовных связей братских народов.

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