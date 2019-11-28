В Ашхабаде проходит XII международный коммуникационный форум «Туркментел-2019»

В Ашхабаде проходят XII международная выставка телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Туркментел-2019» и профильная научная конференция.

В нынешнем году свои возможности и услуги демонстрируют более 90 экспонентов. Это туркменские и зарубежные компании и предприятия, работающие в коммуникационной сфере. Среди иностранных участников форума – компании из Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Китая, Монако, Нидерландов, России, Турции, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и других стран.

Цифровые системы, включенные в сетевую инфраструктуру, являются важным фактором прогресса общества и способом повышения эффективности различных отраслей народнохозяйственного комплекса. В этой связи большим интересом посетителей пользуются стенды, рассказывающие об услугах интернет-банкинга и мобильного банкинга.

Центральным событием деловой программы форума стала научная конференция «Туркменистан и мировые информационно-телекоммуникационные системы». Здесь выступили туркменские и зарубежные специалисты в области коммуникаций. Участники конференции получили информацию о перспективах развития ключевых направлений комплекса связи и обменялись мнениями по вопросам спутниковых коммуникационных технологий, рынка программных продуктов, цифровизации, кибербезопасности и инвестиционных возможностей в этой области.

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