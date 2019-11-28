В Туркменистане запущен единый интернет-портал государственных услуг и функций

В Туркменистане, в рамках международной выставки «Türkmentel-2019», запущен единый интернет-портал государственных услуг и функций –e.gov.tm.

Этот ресурс представляет собой автоматизированную информационную систему «одно окно» для оказания государственных услуг в электронной форме для граждан и бизнеса. Принцип «одно окно» позволяет осуществлять централизованный прием документов от заявителя на получение услуг, а также обеспечивать контроль за соблюдением сроков подготовки документов и производит их выдачу.

На сегодняшний день авторизованный пользователь может через официальный интернет-портал государственных услуг оплатить счета за интернет, стационарную и мобильную связь, IP-телевидение, железнодорожные или авиабилеты и другие услуги посредством реквизитов своей банковской карты.

В ближайшем будущем перечень услуг будет расширяться по видам и секторам. Здесь же можно будет обратиться онлайн по вопросам оформления паспортов, регистраций, виз, водительских прав, пенсий и пособий, налогов, трудовой занятости и многим другим – от предпринимательской деятельности до социальных аспектов. Для удобства посетителей сайта работает на туркменском и русском языках.

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