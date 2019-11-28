В Манаме прошел туркмено-бахрейнский бизнес-форум

В столице Королевства Бахрейн, городе Манаме, состоялся туркмено-бахрейнский бизнес-форум. Туркменистан на встрече представляла делегация руководителей и представителей государственных и частных туркменских учреждений и компаний, работающих в различных секторах экономики.

Выступивший на открытии бизнес-форума председатель Торгово-промышленной палаты Королевства Бахрейн Самир Абдулла Ахмед Насс подчеркнул высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и отметил значительный потенциал двустороннего взаимодействия в таких отраслях, как транспорт, инновационные технологии, портовая инфраструктура, градостроительство и другие.

Участники отметили, что нынешний форум призван стать очередным практическим шагом в активизации торгово-экономического взаимодействия, определения новых направлений и механизмов делового партнёрства на долгосрочную перспективу.

В рамках форума состоялись встречи между представителями различных ведомств и частных предпринимателей двух стран, в ходе которых были обсуждены возможности реализации совместных проектов. В частности, стороны обменялись мнениями относительно перспектив взаимодействия в пищевой индустрии, текстильной промышленности, финансовой сфере и туризме.

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