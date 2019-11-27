В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой Федерального агентства «Россотрудничество»

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Рашида Мередова с главой Федерального агентства «Россотрудничество» Элеонорой Митрофановой.

Стороны отметили высокий уровень партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией по широкому спектру вопросов. Особое внимание на встрече было уделено взаимодействию в области науки, образования, культуры и искусства. Стороны также обсудили возможности обмена опытом в сфере использования инновационных технологий и внедрения цифровой экономики.

Отметив важную роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в деле продвижения взаимовыгодных двусторонних связей, стороны обменялись мнениями о разработке ряда программ и проектов с привлечением «Россотрудничества» в области научных исследований, повышения квалификации специалистов, а также проведения культурных мероприятий.

© TURKMENISTAN.RU, 2019