Туркменские инициативы обсудили в Исполкоме СНГ

В Москве, в отделении Исполнительного комитета СНГ, состоялась научно-практическая конференция «Роль и значимость Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран-участников Содружества Независимых Государств в усилении экономической интеграции на евразийском пространстве».

Как известно, декларация, инициированная президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, была единогласно принята по итогам саммита Совета глав государств СНГ в Ашхабаде 11 октября 2019 года.

В экспертной встрече, организованной Посольством Туркменистана в Российской Федерации и Исполкомом СНГ, приняли участие руководители и представители структурных подразделений Исполкома СНГ, Министерства иностранных дел РФ, аккредитованные в Москве главы и сотрудники посольств стран СНГ, а также представители научных, финансовых и экономических российских сообществ.

Высоко оценивая содержательную сторону предмета обсуждения, участники конференции отмечали, что документ направлен прежде всего на повышение эффективности использования социально-экономического потенциала государств СНГ для активизации интеграционных процессов в его рамках. Было подчеркнуто, что сегодня на пространстве СНГ осуществляются крупнейшие транспортные и энергетические проекты, создается современная инфраструктура, коммуникации, международные транспортные коридоры, логистические центры межрегионального и глобального масштаба.

Практические рекомендации выступивших экспертов были направлены на всемерное раскрытие огромного созидательного потенциала, заложенного в «Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран-участников Содружества Независимых Государств в усилении экономической интеграции на евразийском пространстве».

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