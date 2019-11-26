В российской столице отметили 90-летие со дня рождения выдающегося археолога Виктора Сарианиди

В Государственном Музее Востока в Москве прошел тематическая встреча, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося археолога Виктора Сарианиди.

Грек по национальности, российский ученый по биографии и статусу, он при жизни обрел славу достойного сына туркменского народа. На территории Туркменистана им были сделаны уникальные археологические находки и совершены гениальные открытия, возвысившие туркменскую историческую науку. И потому память великого ученого в Туркменистане чтут не меньше, чем в России или Греции.

Новую московскую встречу ученых за круглым столом организовал Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Государственный музей искусств народов Востока и Государственный НИИ реставрации Министерства культуры России. Почетными гостями встречи стали представители туркменской дипломатической миссии в Москве.

Участники круглого стола поделились своими личными воспоминаниями о Сарианиди, рассказали истории из его жизни, обсудили сделанные им открытия и их роль в развитии современной археологии и истории.

Собравшимся в этот день в стенах Государственного музея Востока была предоставлена возможность первыми посетить выставку «Блистательная Маргиана», на которой представлены экспонаты из архива ученого, антропологические реконструкции по костным останкам жителей эпохи бронзы и кушанского периода, фотоматериалы об археологических раскопках в Туркменистане и Афганистане, а также о работе реставраторов над уникальными мозаиками, найденными в столичном городе Маргианы Гонурдепе.

Экспозиция в сенах Государственного музея Востока будет демонстрироваться до середины января следующего года.

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